Desi salariile au avansat considerabil, preturile medii la apartamente au explodat in ultimele 9 luni in Ilfov si Cluj-Napoca, crescand cu 24,3%, pana la 1.569 euro/mp, respectiv cu 17,5%, pana la 1.963 euro/mp, potrivit datelor brokerului de credite Kiwi Finance. Aceste scumpiri accelerate ale apartamentelor peste nivelul cresterii salariului mediu net au facut ca Ilfov si Cluj-Napoca sa fie singurele zone in care accesibilitatea apartamentelor a scazut comparativ cu septembrie 2022, ajungand ... citeste toata stirea