Pe parcursul lunii mai, chiria medie solicitata pentru o garsoniera din cele mai mari centre regionale din tara a variat intre 220 de euro si 300 de euro, arata o analiza a portalului Imobiliare.ro, care releva ca municipiul Cluj-Napoca e la un nivel comparabil cu Bucurestiul. Pentru apartamentele de doua camere, costul mediu s-a situat intre 350 de euro (in Timisoara) si 460 de euro (in Capitala si Cluj-Napoca), in timp ce pentru cele de trei camere, preturile medii au oscilat intre 400 de ... citeste toata stirea