Analiza imobiliara: Ce chirii se cer in cele mai cautate cartiere din marile orase?

Cinci zone ies puternic in evidenta in preferintele potentialilor chiriasi din Cluj-Napoca, arata cea mai recenta analiza a platformei Imobiliare.ro: Marasti, Gheorgheni, Manastur, centru si Zorilor.Cei mai multi chiriasi anticipeaza in 2025 majorari ale sumelor solicitate de proprietari pentru locuintele lor, arata sondajul unei platforme imobiliare.Aproximativ 65% dintre participantii unui studiu realizat de Imobiliare.ro si de compania de cercetare a pietei Unlock Market Research ... citește toată știrea