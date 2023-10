Interesul pentru proprietatile rezidentiale listate la inchiriere s-a dublat intr-un an inCluj-Napoca, arata o analiza a portalului Imobiliare,ro, care urmareste evolutia pietei in acest an.Confruntati cu scumpirea finantarii si cu un numar mai scazut de apartamente din piata, o parte dintre cei aflati in cautarea unei locuinte s-au orientat inspre chirii, arata analiza unui portal imobiliar, care urmareste tendintele pietei inn 2023. Pe segmentul inchirierilor insa scumpirile au depasit ... citeste toata stirea