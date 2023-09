Pretul mediu al apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca a ajuns in luna august la 2.418 euro/mp si e cu 248 euro mai mare decat in urma cu un an, conform datelor analizate din baza de oferte a portalului Compariimobiliare.roPretul mediu al apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca, in august 2023 a fost de 2.418 euro/mp, in crestere cu 22 euro/mp cu fata de iulie 2023 (2.396 euro/mp) si este cu 248 de euro peste aceeasi perioada a anului trecut (2.170 euro/mp), conform statisticilor ... citeste toata stirea