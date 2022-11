Analiza imobiliara: Oferta de locuinte aflate in proprietatea persoanelor fizice a crescut cu 27% in T3, la Cluj/ Tranzactiile imobiliare au scazut cu 17% la noua luni

Dupa varful inregistrat in primul trimestru, preturile de vanzare a apartamentelor din Romania au inceput sa scada moderat, arata cea mai recenta analiza ValorEasy, care urmareste datele din trimestrul al treilea al anului. Consultantii estimeaza ca in urmatoarea perioada preturile din piata secundara vor reactiona mai mult la schimbarile survenite, in timp ce preturile apartamentelor noi sunt, deocamdata, mai putin susceptibile unor variatii mari de pret. La Cluj, vanzarile imobiliare la noua ... citeste toata stirea