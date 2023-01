Analiza imobiliara: Pretul mediu al apartamentelor de vanzare in Cluj-Napoca a incheiat anul la cel mai inalt nivel de pana acum

Pretul mediu cerut pe apartamentele de vanzare din Cluj-Napoca, la final de 2022, a fost la cel mai inalt nivel de pana acum - 2.261 euro/mp, conform statisticilor portalului Compariimobiliare.ro.Mai precis, in decembrie, pretul mediu era cu 19 euro/mp mai mare decat in noiembrie 2022 (2.242 euro/mp) si cu 284 euro peste aceeasi perioada a anului trecut (1.977 euro/mp), conform statisticilor Compariimobiliare.ro.Printre zonele preferate de cei aflati in cautarea unei noi locuinte se numara ... citeste toata stirea