Analiza imobiliara: Pretul mediu cerut pentru un apartament cu doua camere de vanzare este cu 50% mai mult decat in Bucuresti/ Vanzarile, intr-o continua scadere. Harta preturilor

Pe tot parcursul lui 2022 au fost vandute in judetul Cluj un numar de 10.002 unitati individuale, conform datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), citate in cel mai recent raport al platformei de evaluare a proprietatilor rezidentiale, ValorEasy Aceasta cifra marcheaza o reducere anuala de 17,6%, echivalentul a 2.129 unitati individuale. Preturile din Cluj-Napoca s-au apreciat cu peste 90% in perioada 2015 - 2022, dublu fata de media nationala, si au depasit ... citeste toata stirea