Analiza imobiliara: Preturile apartamentelor noi din Cluj-Napoca sunt in continuare cele mai mari din tara. Apartamentele noi sunt cu 164 euro/ mp mai scumpe decat cele vechi

Cluj-Napoca este cel mai scump oras din tara pentru cumparatorii interesati de un apartament nou: pretul mediu solicitat pentru aceste proprietati a ajuns pana la sfarsitul lunii trecute la 2.874 euro/mp util, arata analiza unei platforme imobiliare. Preturile cerute pentru apartamentele noi sunt, in medie, cu 164 de euro mai mari fata de piata veche. Avansul din ultimul an e insa ceva mai retinut: circa 6%.Pretul mediu solicitat pentru apartamentele din Blocuri noi din Capitala era in ... citește toată știrea