Aproximativ 41% din totalul cautarilor de pe platforma Storia vizeaza locuinte cu doua camere, arata cea mai recenta analiza a site-ului. Interesul pentru locuintele noi a crescut fata de aceeasi perioada a anului trecut. In Cluj-Napoca, in luna mai, 77% dintre anunturile vizualizate au fost pentru apartamente, in timp ce 23% au fost pentru case, cele mai cautate fiind locuintele de doua camere (38% dintre cautari), urmate de cele cu trei camere (30%).Storia.ro, platforma de imobiliare ... citeste toata stirea