Apartamentele scoase la vanzare in cele mai mari orase din tara au continuat sa se scumpeasca pe parcursul lunii august, arata datele centralizate si analizate de portalul imobiliar Imobiliare.ro.Indicele Imobiliare.ro indica faptul ca la nivel national pretul mediu solicitat s-a situat in jurul valorii de 1.437 de euro/mp util.Orasul Brasov s-a aflat in fruntea majorarilor de pret, fiind urmat de Cluj-Napoca si Constanta. Capitala se pozitioneaza, in schimb, la coada clasamentului. De ... citeste toata stirea