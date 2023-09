Cautarile de joburi au atins noi maxime istorice in luna august o data cu amplificarea eforturilor oamenilor de a face o schimbare in cariera, arata o analiza bestjobs. Cu peste 700.000 de aplicari, a fost inregistrat un record absolut de activitate la nivelul ultimilor 3 ani, desi activitatea in lunile de vara este, de regula, minima in recrutare, oamenii concentrandu-se in special pe concedii si timp liber. De aceasta data insa, numai in luna august, s-au completat peste 35.000 de CV-uri noi, ... citeste toata stirea