Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi sunt principalele hub-uri IT& C din Romania, concentrand peste doua treimi atat din numarul angajatilor, cat si din numarul absolventilor TIC, arata datele publicate in Studiul privind impactul industriei de software si servicii IT in economia Romaniei, realizat de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS). Clujul are cel mai mare numar de absolveti din tara.Industria IT& C se confrunta in continuare cu un puternic deficit de ... citeste toata stirea