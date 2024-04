Analiza: Investitiile imobiliare din primul trimestru din 2024 au trecut de 205 milioane de euro/ Clujul, printre judetele cu tranzactii de spatii comericale

Investitiile imobiliare din primul trimestru 2024 au ajuns la 205,75 milioane de euro, mai mult cu 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unei analize realizate de Fortim Trusted Advisors, membra in Alianta BNP Paribas Real Estate. In topul segmentelor imobiliare care au atras cele mai multe investitii pe primul loc se afla retailul, pe locul doi segmentul hotelier si pe locul trei cel industrial.Marii cumparatori din imobiliare au plasat 67% din totalul investitiilor in ... citește toată știrea