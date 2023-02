Analiza: Peste 6700 de companii au intrat anul trecut in insolventa/ Clujul, locul trei in clasamentul regiunilor cu cele mai multe firme in dificultate

Peste 6.700 de companii au intrat in insolventa in 2022, din care doar 67 sunt companii de impact, cu active de peste 1 milion euro, arata o analiza a casei de insolventa CITR, citata de News.ro. Peste 13.000 de companii care insumeaza peste 93,5 miliarde euro cifra de afaceri si peste 710.000 angajati, sunt restructurabile sau in insolventa iminenta. Comertul, constructiile si industria prelucratoare raman cele mai afectate domenii in 2022. Companiile din aceste domenii reprezinta peste 60% ... citeste toata stirea