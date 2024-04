Analiza: Polonia, cel mai mare beneficiar al apartenentei la UE dintre tarile estice. Romania a inregistrat a doua cea mai mare crestere a PIB-ului, de 80%

Polonia a fost cel mai mare beneficiar al apartenentei la UE dintre statele membre estice care au aderat la blocul comunitar incepand cu 2004, arata un nou raport al bancii poloneze Pekao, citat de Notes from Poland, transmite Economedia. In aceasta perioada, economia sa a inregistrat, de asemenea, a treia cea mai rapida crestere dintre toate cele 27 de tari din Uniune.PIB-ul real al Poloniei - o masura a productiei economice ajustata in functie de variatia preturilor - s-a dublat intre 2004 ... citește toată știrea