Analiza: Preturile locuintelor au crescut in ultimii cinci ani cu 50% in Bucuresti si cu 80% in Cluj-Napoca/ Piata din Romania e mai accesibila decat in alte tari din regiune, dar locuintele noi sunt adesea inaccesibile pentru cei cu salarii medii

In Bucuresti, preturile locuintelor au crescut cu aproximativ 50% in ultimii cinci ani, in timp ce la Cluj-Napoca s-a inregistrat o crestere de 80%, arata cele mai recente analize ale companiei de consultanta Colliers. Cu toate acestea, cresterea salariilor medii intr-un ritm mai rapid decat majorarea preturilor a imbunatatit accesibilitatea locuintelor in Romania, spre deosebire de alte tari din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), precum Polonia, Cehia sau Ungaria, unde preturile si ... citește toată știrea