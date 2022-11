Analiza privind locuirea in Romania. Consiliul Economic si Social: Accesul la o locuinta de calitate este unul extrem de dificil pentru segmente largi din populatia tarii

Accesul la o locuinta de calitate este unul extrem de dificil pentru segmente largi din populatia tarii, arata datele Consiliului Economic si Social, care a adunat o serie de statistici intr-un amplu studiu privind locuirea. Romania este fruntasa la numarul de locuinte in proprietate personala in UE-28, cea mai mare rata de supraaglomerare se inregistreaza tot in Romania. Daca in UE 1,5% din populatie nu are toaleta, dus sau cada, 21,1% din populatia Romaniei locuieste in aceasta stare de ... citeste toata stirea