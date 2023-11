Cele mai mari costuri pentru 100 Mb/s sunt in Norvegia (76,40 euro/luna in medie), Islanda (59,50 euro/luna) si Australia (58,30 euro/luna), arata o analiza a portalului Picodi.com. La celalalt capat al clasamentului se afla, cu cele mai mici preturi pentru latimea de banda de 100 Mb/s, Rusia (5,30 euro/luna) si Ucraina (5,60 euro). Romania s-a clasat in jumatatea inferioara a clasamentului - latimea de banda de 100 Mb/s ne costa in medie 6,10 euro/luna.Echipa de analisti Picodi Romania a ... citeste toata stirea