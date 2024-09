Analiza termene.ro: cele mai mari firme cu actionari din Kuweit, din Romania, sunt la Cluj

Cele mai mari firme cu actionari din Kuweit, din Romania, sunt la Cluj.Informatia vine dintr-o analiza termene.ro, care arata ca orasul Cluj-Napoca are cele mai mari companii, Bucurestiul le aduna pe cele mai multe.In total in tara figureaza un numar de 379 de firme cu actionariat din Kuweit. Desi ca numar de societati comerciale, judetul Cluj se afla de-abia pe a treia pozitie, aici se regasesc cele mai mari companii ca si cifra de afaceri. In 2023, companiile cu actionariat din Kuweit ... citește toată știrea