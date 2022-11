Analiza: Unul din cinci romani are restante la facturi mai mari de trei salarii

Romanii au acumulat mai multe datorii in 2022 fata de anul trecut, arata rezultatele celui mai recent studiu national care reflecta atitudinile si obiceiurile romanilor in domeniul financiar.22% dintre romani au restante, majoritatea la plata facturilor (15%), la returnarea imprumuturilor (8%), dar si la rate (7%), potrivit unei analize realizata in luna noiembrie a acestui an.Mai mult de jumatate dintre restantieri datoreaza cel mult valoarea unui venit lunar iar 16% au deja de plata mai ... citeste toata stirea