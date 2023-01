Peste 1,3 milioane de numere de telefon si-au schimbat operatorul in 2022, dar nu si utilizatorul, un nou record de la lansarea, in 2008, a serviciului de portabilitate, potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). In topul furnizorilor cu cele mai multe numere de telefonie mobila portate in 2022 se afla RCS&RDS, Vodafone si Orange.Recorduri au fost inregistrate si in ceea ce priveste numarul mediu de portari, acesta ... citeste toata stirea