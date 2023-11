Legea prin care Guvernul a eliminat scutirile de taxe si impozite a intrat in vigoare. Angajatii din IT, cei din constructii, agricultura si industria alimentara platesc de la inceputul lunii noiembrie taxe mai mari la stat.Peste 200.00 de angajati din industria IT vor plati impozit de 10% pe venit, de care erau scutiti pana acum. Taxa se va aplica doar pentru suma din salariu care depaseste pragul de 10.000 de lei brut. De exemplu, la 15.000 de lei, un informatician va achita 500 de lei, ... citeste toata stirea