Guvernul a decis sa ofere vouchere de vacanta unei noi categorii de angajati romani. Este vorba despre angajatii din sistemul de sanatate publica, iar masura vine imediat dupa detensionarea situatiei din invatamant si are menirea, probabil, de a evita noi valuri de nemultumiri.Voucherele de vacanta vor fi platite din bugetul de stat prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.Angajatii din domeniul sanitar au intrat in greva japoneza in data de 7 ... citeste toata stirea