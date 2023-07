Profesorii din invatamantul preuniversitar au dreptul la concediu fara plata pe durata unui intreg an scolar. Masura a fost pastrata in noua lege a educatiei preuniversitare. Exista insa si o conditie. Scoala unde profesorul isi desfasoara activitatea trebuie sa fie de acord.Totodata, noua lege specifica in mod expres ca este vorba de 10 ani consecutivi. Un lucru important de stiut este faptul ca perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei se considera vechime in invatamant, scrie ... citeste toata stirea