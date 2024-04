Angajatii romani care vor primi un spor de 100% pentru zilele lucrate de 1 Mai si Paste. Ce prevede Codul Muncii

Angajatii romani se vor bucura, la sfarsitul acestei luni, de o minivacanta prelungita binemeritata. Exista insa si persoane care vor lucra in aceste zile, dar care vor incasa un spor de 100% pentru orele lucrate.Guvernul a declarat ziua de 2 mai ca fiind libera, pentru a face punte intre 1 Mai si Vinerea Mare, care va fi pe 3 mai, pentru bugetari. Pentru elevi, vacanta de Paste din acest an va incepe in data de 27 aprilie, sambata, si se va incheia pe 7 mai, marti.Din pacate, exista si o ... citește toată știrea