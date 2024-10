Angajatorii tot mai hotarati sa readuca angajatii la birou: Numarul de joburi remote in scadere dramatica, desi cererea pentru munca de acasa creste

Angajatorii din Romania par sa fie din ce in ce mai hotarati sa readuca angajatii la birou, iar numarul de joburi remote continua sa scada. Daca in perioada 2020-2022 joburile de acasa ajungeau la 10% din totalul ofertelor de pe piata, in 2024 acest procent s-a redus la doar 4,3%, conform datelor oferite de eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania. In prezent, doar 1.100 dintre cele 26.000 de joburi disponibile pe platforma sunt remote."Ideea de remote nu mai este in mod ... citește toată știrea