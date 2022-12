Antreprenorii austrieci fac miliarde in tara noastra. Romania pierde 200 de milioane de euro in fiecare luna in care nu e in Schengen

Dupa 11 ani de asteptare, Romania este tinuta, in continuare, la poarta Schengen. Asta desi, in tara noastra traiesc mai multi antreprenori austrieci care nu vad niciun motiv real pentru care aderarea Romaniei la Schengen sa fie blocata. Acestia considera ca decizia luata de Austria este rusinoasa si are in spate multiple interese.Cu toate acestea, marile companii austriece au profituri de miliarde de euro de pe urma romanilor.OMV Petrom are un profit de 7,4 miliarde de lei in ultimii trei ... citeste toata stirea