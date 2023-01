Anul 2022 s-a incheiat cu o rata a inflatiei de 16,4%. Scumpiri de 22% la marfurile alimentare

Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, este 16,4%, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 fusese de 16,8%. Energia electrica, gazele si incalzirea centrala sunt cu aproximativ 40% mai scumpe decat in urma cu un an.In decembrie 2022 fata de aceeasi luna a anului precedent, cresterea a fost de 22,05% la marfurile alimentare, la cele nealimentare ... citeste toata stirea