Anul incepe cu minusuri pe piata locuintelor din Cluj-Napoca: Au scazut si cererea si oferta

Cererea de locuinte inregistrata in primul trimestru al anului e cu 15% sub cea din prima parte a anului trecut, iar scaderea semnificativa a fost marcata in luna martie: -39% fata de martie anul trecut, arata datele platformei Imobiliare.ro, prezentate in cadrul unei conferinte la Cluj-Napoca. A scazut cererea, a scazut si oferta, dar inca se fac tranzactii, iar preturile sunt in crestere in cea mai scumpa piata imobiliara din tara.In primul trimestru al anului, cererea de locuinte la ... citeste toata stirea