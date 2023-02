Anul incepe cu o rata a inflatiei de 15,1%, in scadere fata de decembrie. Care au fost cele mai mari scumpiri?

Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica (INS). Printre cele mai mari cresteri de preturi s-au inregistrat la produse alimentare, in topul scumpirilor fiind zaharul, untul si cartofii.Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au crescut cu 0,3%. Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Aceata in ... citeste toata stirea