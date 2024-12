Anul Nou vine cu vesti proaste pentru soferi. Se scumpeste benzina si motorina din 1 ianuarie 2025

Anul Nou vine cu vesti proaste pentru soferi, in conditiile in care pretul benzinei se va majora cu 17 bani pe litru, iar al motorinei cu 16 bani pe litru.Motivul este legat de cresterea accizei la carburanti, cu putin peste 6%. Dupa doua majorari ale accizei in 2024, una la data de 1 ianuarie si alta la 1 iulie care au ridicat pretul la pompa cu mai mult de 70 de bani la litru, in 2025 acciza va fi din nou majorata. Astfel, dupa majorari, soferii vor ajunge sa plateasca pentru un plin de 50L ... citește toată știrea