Anunturile de job care afiseaza si salariul atrag cu 37% mai multi candidati decat cele care il tin secret

Transparenta ofertei salariale in anunturile de angajare a ajuns sa fie un criteriu tot mai important in alegerea unui job, mai ales sub impactul inflatiei in crestere si a numarului foarte mare a candidatilor, potrivit unei aplicatii de recrutare din Romania.Conform datelor, anunturile car ementioneaza si oferta salariala in textul articolului, sunt de pana la 37% mai atractive pentru candidatidecat cele care nu afiseaza acest aspect. Mai exact, datele arata ca peste un sfert din totalul ... citeste toata stirea