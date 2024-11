Aon Romania: Doua treimi dintre companiile europene dezvolta si implementeaza planuri pentru transparentizarea salariala

Aon: 66% dintrecompaniile europene sunt in proces de dezvoltare si implementare a planurilorprivind transparentizarea salarialaAon Romania,unul dintre liderii globali in brokerajul de asigurari corporate, a organizatmarti, 12 noiembrie, evenimentul HR Breakfast destinat expertilor in resurseumane din Cluj-Napoca. Discutiile s-au concentrat pe modalitati de adaptare lanoua realitate a pietei de resurse umane, in contextul directivei europene careurmeaza a fi transpusa pana in ... citește toată știrea