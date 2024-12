Apare a 13-a alocatie in Romania. Cand vor intra banii pe card

Din 2025, elevii vor primi cea de-a 13-a alocatie, masura facand parte din programul de guvernare a coalitiei PSD-PNL-UDMR si prevede ca acesti bani sa fie acordati in prima luna a noului an scolar.Noul Guvern vrea ca elevii din Romania sa primeasca aceasta alocatie incepand de anul viitor, insa momentan nu a luat o decizie oficiala in acest sens. Desi nu este o suma extraordinar de mare, acesti bani sunt bineveniti, mai ales ca la inceputul fiecarui an scolar familiile cu copii au foarte ... citește toată știrea