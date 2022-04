Apartament vandut la Cluj cu peste 600.000 de euro, la "pachet" cu trei locuri de parcare

Dupa garsionera de 11 metri patrati care a fost inchiriata cu 180 de euro pe luna, Clujul apare din nou pe pe firmament cu un nou anunt surprinzator.Un apartament de 4 camere este scos la vanzare cu 635.000 de euro. Penthouse-ul se afla in zona Grigorescu din Cluj si are o suprafata utila de 185 metri patrati. Apartamentul are trei locuri de parcare si o terasa de 270 de metri patrati."Va prezentam un apartament tip penthouse demn de luat in considerare situat intr-un imobil construit in anul ... citeste toata stirea