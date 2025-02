Apartamentele din Cluj se scumpesc! Pretul unei locuinte "in stil vintage" umflat cu aproape 10.000 euro intr-un timp record: "Garantam castigul reciproc"

Preturile locuintelor din Cluj-Napoca cresc de la o luna la alta. Proprietarul unui apartament situat pe strada Mihail Kogalniceanu, scos initial la vanzare cu 189.900 de euro, a decis sa umfle pretul cu aproape 10.000 de euro in decursul a numai 2 luni, ajungand acum la 198.000 de euro.Apartamentul are o suprafata de 49 de metri patrati si este compus dintr-o camera, o bucatarie, o camara, o baie si o boxa la subsol.Conform anuntului publicat pe o platforma de imobiliare, locuinta are ... citește toată știrea