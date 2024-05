Aproape 2000 de inmatriculari de persoane fizice si juridice au fost inregistrate in Cluj in primele trei luni ale anului, in scadere fata de anul trecut

Aproape 2000 de inmatriculari de persoane fizice si juridice au fost inregistrate in Cluj in primele trei luni ale anului, in scadere cu 7,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Registrului Comertului, citate de Agerpres si Economedia.Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a scazut in primele trei luni din 2024 cu 6,78%, comparativ cu perioada similara a anului 2023, totalizand 37.686 unitati, din care 73,48%, respectiv 27.695, sunt societati cu raspundere ... citește toată știrea