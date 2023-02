Aproape doua mii de firme au fost dizolvate anul trecut in Cluj, numarul a crescut cu o treime intr-un an si e printre cele mai ridicate din tara, conform Registrului Comertului.E vorba mai exact de 1.877 de firme dizolvate anul trecut in Cluj, in crestere cu 31% intr-un an in contextul in care media nationala a fost tot o crestere, de 24,2%, de la 31.600 in 2021 la 39.200 in 2022. Clujul e printre judetele din tara cu cele mai multe dizolvari de firme, fiind depasit de Capitala cu 7.400, in ... citeste toata stirea