Aproape jumatate din populatia Romaniei locuieste in locuinte supraaglomerate (date Eurostat)

Aproape jumatate din populatia Romaniei (45,1%) locuia in gospodarii supraaglomerate in 2020, arata datele Eurostat. Suntem cu mult peste media UE. In acelasi an, 17,5% din populatia UE traia in gospodarii supraaglomerate, ceea ce inseamna ca nu aveau suficiente camere pentru numarul de persoane din gospodarie, situatia lor familiala si varsta lor, releva datele publicate azi de Eurostat.Lipsa de spatiu in gospodariile supraaglomerate este amplificata de copiii care se joaca in aceeasi camera ... citeste toata stirea