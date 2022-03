Aproape o suta de refugiati ucrainieni au fost angajati pana acum in companiile clujene, sunt disponibile 3.700 de joburi, ce apel face AJOFM

Aproape o suta de refugiati ucrainieni au fost angajati pana acum in companiile clujene, dupa cum arata datele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca.E vorba mai exact de 92 iar AJOFM arata ca la nevoie se deplaseaza in comunitatile si centrele de refugiati. Aproape o suta de angajatori interesati sa angajeze refugiati ucraineni au participat la un webinar organizat de o companie clujeana care a aratat modul in care pot fi angajati refugiatii, in colaborare cu cluburile de afaceri ... citeste toata stirea