Aproape patru sute de firme au intrat in insolventa in Cluj in primele zece luni ale acestui an, cele mai multe intr-un judet din tara dupa Bucuresti si Bihor.In total in tara aproape sase mii de firme si persoane fizice autorizate au intrat in insolventa in acest interval, cu zece procente mai multe decat anul trecut. Mai exact e vorba de 5.896 firme intrate in insolventa, numar in crestere cu 9,63% fata de perioada similara din 2023, arata datele Oficiului National al Registrului Comertului ... citește toată știrea