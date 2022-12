Aproape un record pentru salariile nete ale clujenilor, in octombrie a fost inregistrata a doua cea mai ridicata cifra din ultimele decenii.Conform datelor Directiei Judetene de Statistica, salariul mediu net a fost in octombrie in Cluj de 4.849 lei, mai mare cu 58 leicomparativ cu luna anterioara si cu 558 lei mai mare fata aceeasi luna a anului trecut. In ce priveste castigul salarial mediu brut, in octombrie acesta a fost de 7.807 lei, in crestere cu 102 lei fata luna precedenta si mai ... citeste toata stirea