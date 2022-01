Aproximativ 7000 de muncitori straini au venit in Romania sa lucreze in Constructii in 2021. Clujul, printre destinatii

Aproximativ 7.000 de muncitori straini au ajuns sa lucreze in constructii in Romania in primele zece luni ale anului 2021, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrari si citate de ZF.ro. Clujul a atras peste 100.Zona Bucuresti-Ilfov a atras aproape 3.000 din cei circa 7.000 de muncitori straini care au ajuns sa lucreze in constructii in Romania in primele zece luni ale anului 2021, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrari. Regiunea ... citeste toata stirea