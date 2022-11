Are nevoie Clujul de regenerare urbana? O fosta zona industriala a Clujului va fi transformata intr-un cartier modern

Poate o fosta zona industriala, gri si inaccesibila, sa devina una dintre cele mai atractive zone rezidentiale din Cluj-Napoca, cu multe spatii verzi si de relaxare? Un cunoscut dezvoltator imobiliar sustine ca DA.Regenerarea urbana inseamna refacerea unei zone degradate dintr-un oras. In cazul Clujului, se urmareste in primul rand reconversia actualei platforme industriale localizata intre strada Plevnei si Pod IRA, intr-un areal rezidential - "trezirea la viata" a unui spatiu care in prezent ... citeste toata stirea