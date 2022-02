Arhitect despre garsoniera de 11 mp din Cluj: E incredibil ca cineva a dat 200 euro chirie

Arhitectul Radu Negoita spune ca fenomenul locuintelor minuscule nu este nou si ca sunt si in alte parti ale lumii astfel de cutii de chibrituri.Garsoniera de la Cluj, de 11 mp, a ajuns "vedeta", dupa ce postarea a ajuns la 54.000 de comentarii si 12.000 de distribuiri.Potrivit legii 114/1996, in Romania, garsonierele ar trebui sa respecte standardele in vigoare - nu ar trebui sa fie mai mici de 37 de mp, explica arhitectul. Sunt exceptate de la aceasta regula insa blocurile construite ... citeste toata stirea