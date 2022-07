Armata cauta voluntari. Cati bani vor primi romanii care se inroleaza voluntar, dupa patru luni de pregatire militara

In caz de razboi, romanii din afara tarii ar putea fi chemati inapoi. Ministerul Apararii vrea ca rezervistii, dar si toti barbatii intre 20 si 35 de ani, sa vina acasa in doua saptamani daca situatia o cere. In plus, Armata cauta voluntari, iar pentru asta ofera si bani: aproximativ 12.000 de lei dupa patru luni de pregatire.Cel mult 15 zile ar avea la dispozitie sa revina in tara romanii incorporabili, adica barbatii cu varste intre 20 si 35 de ani si rezervistii, in cazul in care in Romania ... citeste toata stirea