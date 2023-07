Cea mai mare companie de software listata la bursa de valori Bucuresti, AROBS Cluj, a cumparat integral filiala din Ungaria, AROBS Pannonia Software Kft, conform unui anunt remis bursei.Conducerea AROBS Transilvania Software a informat piata in legatura cu achizitionarea in integralitate a companiei AROBS Pannonia Software Kft, cu sediul in Budapesta, specializata in managementul flotei si dezvoltarea de software la comanda. Ca urmare a implementarii tranzactiei mentionata mai sus , ... citeste toata stirea