Echipa AROBS Transilvania (simbol bursier AROBS), cea mai mare companie de IT de la Bursa de Valori Bucuresti, va suna luni 25 septembrie clopotelul cu ocazia inceperii tranzactionarii actiunilor pe piata reglementata.AROBS Transilvania a intrat la tranzactionare la BVB pe piata AeRO in decembrie 2021, evaluarea de la finalul primei sedinte fiind de 880 mil. lei. Astazi, compania are o capitalizare de 941 mil. lei dupa ce actiunile s-au apreciat cu 34% de la inceputul anului, pe fondul unor ... citeste toata stirea