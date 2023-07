Asian Infrastructure Investment Bank, una dintre cele mai mari institutii financiare multistatale, cu sediul la Beijing si care are in actionariat China (26,6%), India (7,6%), Rusia (6%), Germania (4,2%), dar si Romania cu 0,26%), infiintata in 2016, a realizat prima sa investitie in Romania.Astfel, AIIB - cu active de 53,6 mld. dolari - a investit 100 mil. euro in emisiunea de obligatiuni de 200 mil. euro a Bancii Transilvania (simbol bursier TLV). Celalalt investitor, tot cu 100 mil. euro, ... citeste toata stirea